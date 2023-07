Prima amichevole, entusiasmo alle stelle: Patini sold out

Stasera la prima amichevole in terra d’ Abruzzo e, se il primo allenamento è stato incredibile, figuriamoci per una gara! Come si legge su La Gazzetta dello Sport: “Lo stadio Patini corre verso il tutto esaurito per il primo test internazionale dell’estate del Napoli. Alle 18.30 i campioni d’Italia sfideranno i turchi dell’Hatayspor (diretta Sky in pay per view) e sarà l’occasione di vedere all’opera dal primo minuto tanti protagonisti dello scudetto come Kvaratskhelia e Osimhen, in campo soltanto nel secondo tempo nell’ultimo test in Trentino contro la Spal. Non ci sarà Mario Rui […] da verificare, invece, le condizioni di Lobotka, uscito anzitempo per un dolore da sovraccarico al ginocchio sinistro.”

Factory della Comunicazione