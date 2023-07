Nicolini (Shakhtar Donetsk): “Tetè? un centrocampista interessantissimo e fortissimo”

Carlo Nicolini, dirigente e preparatore atletico dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte, condotta da Dario Sarnataro:

Factory della Comunicazione

“Un ritiro classico come quello che sta facendo il Napoli è sicuramente preferibile per preparare al meglio la stagione, le tournée attengono solo a questioni economiche; invece, restando in Italia si prepara al meglio il nuovo campionato si prepara bene quella nuova. Alla lunga è la scelta migliore ed è quello che paga di più. Tetè? Ragazzo interessantissimo, che il Napoli lo sta seguendo lo dite voi, io non ho informazioni in questo senso, sicuramente è un giocstore fortissimo, giovane ma nello stesso tempo con tanta esperienza, avendo fatto tre anni in Champions e anche l’esperienza all’estero e in Europa al Leicester. E’ un brasiliano atipico, nel senso che è molto professionale, preciso e tenace, cresce e impara molto in fretta. In quanto a caratteristiche è molto forte tecnicamente, è un esterno d’attacco, gioca sulla destra e con il suo sinistro può arrivare al tiro, vede molto la porta, non ha la gamba magari di certi esterni ma sente molto lo spazio, entra negli ultimi 20 metri e fa anche male, con assist e gol. Dopo l’esperienza con il Leicester credo sia pronto anche per un campionato difficile, tatticamente, come la serie A”.