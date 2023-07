LIVE (Ore 18,30) Napoli-Hatayspor (4-0) doppio Simeone!

Premi f5 per aggiornare la pagina

18′ GOLLLLLLL Simeone. I nuovi entrati sono subito in palla. Prima un’incredibile tripla occasione non concretizzata da Folorunsho, Zedadka e Zerbin, poi la rete del tris. La firma è del solito Giovanni Simeone che trova il guizzo vincente dopo un batti e ribatti in area.

14′ Tanti i cambi. Dura un’ora di gioco la partita dei titolari. Al 59’ Garcia cambia tutti, il nuovo 11 è così composto: Gollini; Zanoli, D’Avino, Juan Jesus, Obaretin; Coli Saco, Demme, Folorunsho; Zedadka, Simeone, Zerbin.

10′ Kvaratskhelia fuori di poco. Gioca bene il Napoli. Gran giocata a parti invertite: stavolta è Osimhen a ripartire e servire Kvara in contropiede, il georgiano rientra sul destro e prova a spiazzare il portiere, ma il tiro esce di poco a lato.

6′ Annullato il gol di Osimhen. Il Napoli riparte all’attacco: ancora gol di Osimhen, servito splendidamente da Kvaratskhelia, ma l’arbitro fischia fuorigioco.

La ripresa

Fine primo tempo

45′ non c’è recupero

37′ – Politano si incarica della battuta di una punizione da posizione molto defilata: traiettoria insidiosa, il portiere dei turchi alza in corner.

35′ – Botta dalla distanza di Mango Fernandes: attento Meret che devia in calcio d’angolo

31′ – Partita a senso unico fino a questo momento, Hatayspor mai pericoloso.

27′ – GOL DEL NAPOLI! Errore in impostazione dell’Hatayspor, Kvaratskhelia ne approfitta e manda in porta Osimhen che a tu per tu col portiere lo beffa con un tocco sotto delizioso.

25‘ – La rete di Osimhen ha letteralmente infiammato lo stadio Patini, che sta inneggiando gli azzurri con cori e applausi.

22′ – GOL DEL NAPOLI!!!! Kardesler sbaglia il rinvio, Politano è bravo a recuperare il pallone e servire nell’area piccola Osimhen: primo tiro del nigeriano murato dal portiere, ma il rimpallo favorisce Osimhen che insacca a porta vuota.

18′ – Politano serve col destro Osimhen, scappato però oltre la linea difensiva dei turchi. Altro fuorigioco del nigeriano.

15′ – Politano sfrutta un errore in impostazione degli avversari e va al cross dalla destra: pallone al centro per Osimhen che svirgola di testa.

12′ – Kvaratskhelia prova a premiare lo scatto in verticale di Osimhen, ma a tu per tu col portiere si alza la bandierina dell’assistente: fuorigioco del nigeriano.

9′ – E’ partito forte il Napoli, si gioca praticamente in una metà campo in questi primissimi minuti.

5‘ Tiro improvviso di Osimhen il portiere devia in angolo

2′ – Mango Fernandes prova a saltare Di Lorenzo sulla sinistra ma commette fallo. Punizione per il Napoli.

1′ Al Napoli la prima palla

tratto da TMW

Due maglie azzurre in ricordo dei 2 scomparsi nel terremoto in Turchia

Arbitra Di Marco

Maglia scura per gli ospiti

I capitani Di Lorenzo per il Napoli, la maglia 2 per gli ospiti Korecki

Caos all’esterno dello stadio Patini non tutti hanno i biglietti

Ultim’ora Elmas out par affaticamento coscia dx

Così in campo

Torna in campo il Napoli, che dopo aver pareggiato per 1-1 contro la SPAL affronta la prima avversaria straniera del proprio precampionato: a sfidare gli uomini di Rudi Garcia, campioni d’Italia in carica, sarà l’Hatayspor, formazione che partecipa al massimo campionato turco. Si legge su gol.com – La gara si giocherà al Teofilo Patini di Castel di Sangro, in Abruzzo, sede del ritiro precampionato del Napoli, e rappresenterà un buon test per comprendere meglio il grado di preparazione di Osimhen e compagni. L’Hatayspor, in cui gioca l’ex azzurro Nikola Maksimovic, ha chiuso all’ultimo posto lo scorso campionato turco, ma è stato ripescato in quanto espressione di una delle città più colpite dal terremoto di febbraio.