Il Mattino – Sostituto Kim, il cerchio si stringe: ADL non cambierà strategia sul mercato

Il cerchio, piano piano, si va chiudendo attorno a due nomi: Danso e Kilman. L’assenza di Giuntoli (uomo mercato per otto anni) pesa in questa fase iniziale. Tutti e due i difensori hanno detto di sì al Napoli: c’è un doppio accordo sul tavolo, più di un gradimento. E poi c’è l’offerta rispettivamente al Lens e al Wolverhampton. Al momento, i due club hanno rifiutato. Pouille, dg del Lens, parlando alla tv del club transalpino, frena e non di poco: «Non pensiamo ci saranno cessioni in difesa questa estate». Se la strategia di De Laurentiis e Chiavelli non prevede rilanci, quella di chi cede è quella di alzare muri. Il prezzo proposto: 20 milioni.

Ma in qualsiasi momento l’intreccio può rompersi. Chiaro, la fretta c’è. De Laurentiis vorrebbe mettere a disposizione il prima possibile di Garcia il suo nuovo difensore centrale. Motivo per cui, riecco Mavropanos (1997) dello Stoccarda. I suoi gusti (economici) del patron non sono cambiati nonostante lo scudetto e la pioggia di euro per la Champions: il tetto di ingaggi resterà sempre attorno ai 75-80 milioni. Esattamente come l’anno scorso.

Perché l’aumento (eventuale, non ancora definito) per Osimhen, verrà compensato dalla rinuncia a Lozano, che pure percepisce quasi 7 milioni di ingaggio lordo. E poi manca un centrocampista. Garcia ha dato l’identikit: muscoli e presenza in campo. Sul taccuino c’è sempre un nome: Gabriel Veiga del Celta Vigo. Ma Benitez non ne vuole sapere di darlo via. E per di più al Napoli. Jesper Lindstrom e Orsolini, piacciono e non poco. Come pure Samardzic dell’Udinese.