Il Mattino – Ecco le priorità di ADL sui rinnovi di contratto: c’è un rischio per Lozano

“Avanti con i rinnovi. Ma tra le priorità non c’è quello di Kvara: il georgiano si aspetta in tempi brevi la chiamata presidenziale. Che, pochi dubbi, arriverà. Ma il suo entourage è salito tra i boschi della Val di Sole solo per respirare aria fresca: Kvara ha ancora 4 anni di contratto e non ha senso parlarne adesso. Più in là, ovvio. E gli altri? Passi in avanti per Zielinski, anche perché De Laurentiis alla Lazio non vuole darlo.

Factory della Comunicazione

Sia per non rinforzare una diretta concorrente e poi perché là c’è Sarri. Il rinnovo è l’ipotesi più plausibile, con Piotr che deve convincersi a spalmare i 4 milioni di questa ultima stagione. Deve fare i suoi conti. Ma, certo, gioca col fuoco. Come Lozano: anche Garcia ha dato il via libera ma a parte qualche emissario della Mls, nessuno ha presentato offerte degne di questo nome. Rischia di finire ai margini del progetto l’uomo voluto da Ancelotti e tra gli acquisti più cari dell’era De Laurentiis”.

Fonte: Il Mattino