Agostinelli: “Osimhen, insostituibile, lui è come Chinaglia”

Andrea Agostinelli è intervenuto a “Marte Sport Live – tiro al bersaglio“, condotto da Francesco Marciano su Radio Marte: “Nella seconda fase di ritiro, ci si avvicina piano piano all’esordio in campionato, questo è stato per il Napoli un momento felice, non ci sono pressioni, è tutto bello e ora cominceranno gli impegni, i giocatori andranno in forma. La preparazione atletica sarà certamente cambiata, non sarà un problema, oggi come oggi il Napoli anche se pareggia in amichevole si storce la bocca, bisogna stare tranquilli, la squadra sarà pronta per l’inizio del campionato. Osimhen è insostituibile, il vero trascinatore della squadra, come lo era Giorgio Chinaglia nella Lazio, Osi ha questa grande qualità, oltre a saper fare tutto, ha una fame pazzesca e lo dimostra l’atteggiamento avuto nell’amichevole con la Spal. Come numero 9, come classico centravanti, a mio avviso dopo Haaland è il migliore al mondo. E poi c’è l’eterno Lewandowski. Hojlund, invece, è un predestinato, se dovesse andare partire Osimhen lui sarebbe il sostituto ideale, pur non essendo ancora “pronto” come il nigeriano. Danso? Gran fisico ma non mi sembra velocissimo, il Napoli non deve sbagliare questo acquisto, non ci si può indebolire in quel reparto, se non hai la solidità difensiva poi diventa difficile. Zielinski? Grande giocatore, forse gli manca un po’ di continuità ma spero e credo che il tifoso del Napoli gli mostri ancora più l’affetto ancora di più oggi, dove il dio denaro la fa da padrone, e lui ha scelto l’azzurro del Napoli”.

