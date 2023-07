Rivellino, ex all. Napoli: “Caruso più forte di Cannavaro? Era un fenomeno”

Rosario Rivellino, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Il prezzo del Centro Paradiso non è esagerato, oltre al terreno ci sono 3 costruzioni, sicuramente bisognerà spendere molto per ristrutturarlo. Per me rappresenta tantissimi ricordi. Cannavaro mi impressionò in positivo all’epoca, sembrava un lottatore, uno che non si arrendeva e quando vedi uno così ci vuoi subito lavorare insieme. I risultati si sono visti: è diventato pallone d’oro da difensore. Cannavaro è stato preso da me – come rappresentate del Napoli di allora -, pagato con un biliardo al circolo ItalSider. Caruso più forte di Cannavaro? Era un fenomeno. Aveva tutto per diventare un giocatore della Nazionale, ma ha avuto la sfortuna di avere 6-7 interventi al ginocchio. Era più forte fisicamente e tecnicamente, poi non è riuscito ad emergere”.

