Gyorgy Garics: “Danso riesce a trasmettere sicurezza”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Gyorgy Garics, ex calciatore austriaco del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “Danso? È un bel gatto da pelare, Napoli è una piazza molto calda e deve competere per i vertici. Da sicurezza a tutta la squadra perché sa impostare bene, anche perché nasce come centrocampista. Quando gli viene data la palla riesce ad impostare, dando un segnale anche agli avversari. Kim lascia un’eredità importante e rende tutto molto più difficile. In Italia l’incognita è sempre l’adattamento. Ha fatto grandi cose in Francia, può ambire ad essere il sostituto di Kim. Mavropanos? Dipende dal tipo di gioco che vorrà fare Garcia. Chiunque veniva dopo Spalletti e lo scudetto avrebbe avuto tante pressioni, ripetersi è difficile per chiunque. Non è facile perché, oltre la stima che ho per Spalletti, è riuscito a creare un gruppo magnifico. Sta molto a Garcia come riesce a raccogliere questo gruppo e come vogliono giocare, dovrà trasmettere anche la propria mano senza stravolgere le carte in tavola. In Italia, troppo spesso, non c’è la facoltà e la voglia di aspettare. Il Napoli deve dominare il campionato e non può pensare di giocare un campionato rinunciando alle prime posizioni”.

Fonte: Radio CRC.