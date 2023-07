Baccaro: “Napoli in ritardo perchè cerca le conferme dei suoi”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Anna Maria Baccaro, giornalista sportiva e conduttrice. Di seguito, un estratto:

Duecento milioni dall’Arabia Saudita anche per Osimhen… Cosa ne pensa? “Ormai questi arabi hanno un po’ rotto le scatole. Questa situazione sta prendendo una piega molto triste… È arrivata questa offerta e starà al calciatore decidere. Molto dipenderà dalle ambizioni del giocatore. È chiaro che tanti obiettivi di carriera vengono meno. Basti pensare alla Champions ed alla competitività del campionato. Fossi in lui non accetterei, anche se è chiaro che, quando si tratta di così tanti soldi, non è affatto semplice”

C’è ancora la possibilità che il Psg porti via il nove azzurro? “Tutto alla fine dipenderà dalla situazione Mbappé. È un effetto domino che potrebbe verificarsi, con il francese che, ormai, è un separato in casa. Una vicenda molto delicata, il talento potrebbe rischiare di essere messo fuori rosa ed il Psg potrebbe perderlo a zero. Andrà, difatti, trovato un accordo e compreso come il Napoli si muoverà con eventuali sviluppi”

Si parla di un Napoli in ritardo sul mercato, mentre le milanesi hanno già concluso diverse operazioni. Questo massiccio cambiamento le rende favorite o crede che un mercaot oculato come quello azzurro possa ritenersi preferibile? “È vero che il Napoli è in ritardo, ma va anche considerata la volontà di confermare quell’undici che ha regalato gioie alla piazza partenopea. Una strategia che potremmo definire conservativa quella di una squadra che ha anche minore necessità di operare sul mercato. Il mercato del Milan, invece, è proiettato al futuro, all’affermazione di giovani talenti. Non credo sia un mercato, dunque, che possa dare concreti risultati nell’immediato. L’Inter ha acquistato ottimi giocatori i quali, però, dovranno dimostrare sul campo. SI tratta, tuttavia, di calciatori più pronti e ciò fa dei nerazzurri, con il Napoli, la squadra favorita per il prossimo anno”

Mamadou Coulibaly una pista percorribile per il Napoli? “SI parla di Lassana Coulibaly. Mamadou è sempre stato nell’orbita dei salernitani ma l’interesse dovrebbe essere per il calciatore granata. È un interesse che sussiste, ma ancora poco concreto. Starà all’entourage del giocatore valutare. È ovvio che l’interesse del Napoli può far piacere. Tuttavia, il centrocampista dovrà valutare le possibilità d’impiego, eventualmente, in azzurro”