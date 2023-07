Tirelli, mental coach: “Osimhen distratto dal mercato? In estate no”

Stefano Tirelli, mental coach, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione punto Nuovo Sport Show. “Il doversi ripetere è un segnale di crescita. L’obiettivo è stato raggiunto dopo tanti sacrifici compiuti dal Napoli, ma la nuova programmazione deve portare con sé il consolidamento della vittoria. I tifosi del Napoli lo hanno espresso con uno striscione dedicato a Garcia e questo deve essere un messaggio da trasmettere alla squadra. Squadra che però è in armonia ed è colmo di entusiasmo, quindi si partirà nel migliore dei modi. Poi avere il giusto equilibrio tra entusiasmo e fame è il vero segreto per continuare a vincere e Garcia è idoneo sotto questo aspetto. Lui sarà sé stesso ed eliminerà qualsiasi paragone con Spalletti, che ormai è un capitolo chiuso e non deve rappresentare un disturbo. Inserirà i suoi dettami con autostima, anche se sarà un compito difficile. I momenti di paragone con Spalletti saranno tanti, quindi non sarà facile gestire tutto. Ci vuole la forza mentale per essere coerenti con il proprio lavoro. Osimhen distratto dal mercato? In estate no, ma durante l’inverno i calciatori sono più propensi a distrarsi. Oppure nella fase finale del campionato, se dovessero venir fuori dei disaccordi con la società. Per ora non c’è ancora alcun elemento di disturbo, per Osimhen e per tutti i calciatori. Nuovo allenatore, nuovi stimoli? Sì, come è giusto che sia. Nel Napoli ci saranno tanti calciatori che proveranno a cogliere il meglio dal cambiamento in panchina”.

