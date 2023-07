Lucchesi: “Il calcio arabo ha sconquassato l’Europa. Persino il Napoli con Osimhen…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex ds della Roma:

“Il calcio arabo ha già cambiato tutti gli equilibri del calcio europeo e mondiale. A livello di danaro, nessuno può competere con loro. Stanno costruendo un campionato vero, non stanno puntando a creare un semplice cimitero di elefanti. I club arabi hanno messo in piedi un modello capace di offrire 2-3 volte il valore reale di un calciatore. E sfido chiunque a non balbettare, persino il Napoli con Osimhen…

La struttura del Napoli è pronta e ha portato uno Scudetto nell’ultima stagione. Giuntoli è stato bravissimo, ma ora tocca a Meluso. Sostituire Cristiano non sarà semplice, ma gli va dato il giusto tempo di riflessione. Il Napoli non deve fare un mercato generalista, ma un mercato mirato e volto a difendere il titolo. E quindi servono pochi elementi, ma che si sposino appieno con la realtà e la filosofia di Napoli.

Quindi gli azzurri non sono in ritardo, anzi. E’ giusto che si prendano il tempo necessario prima di chiudere per l’erede di Kim. Garcia da Roma a Napoli? Vincere è difficile a qualsiasi latitudine, anche in città complicate calcisticamente come Roma e Napoli. Sono esperienze che ti danno un bagaglio emotivo e di esperienza unico. A Roma vincemmo lo Scudetto e l’anno dopo lo perdemmo con una squadra addirittura più forte della stagione prima. Per questo, difenderlo è molto più complicato… Il Napoli ora giocherà 38 partite contro avversari che daranno la vita pur di battere i campioni di Italia. Rivale Scudetto? Ad oggi non la vedo, ma non azzardo troppo con le previsioni”.