Julio Sergio: “Garcia è intelligente, sa che dovrà cambiare piano piano”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Julio Sergio, calciatore allenato da Garcia

“E’ difficile cambiare un allenatore quando si vince. Non è scontato quando cambia il tecnico vincere ancora, anche se la squadra è forte. Ci vuole un po’ di tempo per adattarsi al nuovo allenatore, è normale. Poi è chiaro che la gente nel calcio non ha pazienza. Garcia è una persona che ho avuto il piacere di conoscere, è un uomo perbene, intelligente, tranquillo, che conosce tanto di calcio e ora allena una squadra come il Napoli, campione d’Italia, per cui dovrà fare solo il suo lavoro e lui sa farlo. Con lui facemmo un ritiro diverso dal solito e durante la stagione andammo fortissimo. Ciò che voglio dire alla gente è dargli del tempo perché probabilmente non vedremo un Napoli che giocherà bene sin subito, ma col tempo ci arriverà.

I giocatori non devono pensare di essere arrivati perché nel calcio le cose cambiano in poco tempo e se non si è sempre professionisti esemplari, la caduta è dietro l’angolo. Certo, è difficile mantenere la concentrazione quando vinci, ma se riesci a farlo poi vinci ancora. Spero che il Napoli mantenga alta la concentrazione. Spalletti è uno più carico, è uno che strilla, mentre Garcia è più calmo e tranquillo. Certo, a volte si arrabbia anche lui, ma è un uomo differente. Garcia è un uomo intelligente e sa benissimo che i cambiamenti dovrà farli pian piano. In più, ha tanta voglia di vincere e sarà bello vedere il nuovo Napoli vincere con Garcia in panchina”.