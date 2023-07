“Il Giornale” : “Come vice Kim ci son solo due nomi, importante che sia a Castel di Sangro”

Nicolò Schira, giornalista de Il Giornale ed esperto in calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte:

“Il nuovo difensore del Napoli dovrà arrivare per il ritiro di Castel di Sangro anche perché manca sempre meno al debutto degli azzurri in campionato con il Frosinone. Per quello che concerne il post Kim, sarà una lotta a due. In cima alle preferenze di Garcia e della società partenopea ci sono Danso e Kilman. Il mercato del Napoli procederà veloce anche sulla questione rinnovi. Per Zielinski è pronto il contratto sino al 2027, con il centrocampista che ha fatto una scelta di cuore preferendo il Napoli alla Lazio e alle offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Rinnoverà a cifre inferiori rispetto a quelle che gli hanno offerto altri club, ma lui in azzurro sta bene. Poi, dopo Di Lorenzo per il quale manca solo il tweet presidenziale, e Mario Rui, sempre più vicino alla formalizzazione, toccherà a Kvaratskhelia, il cui innovo è sempre più vicino. Il georgiano avrà un meritato ritocco dell’ingaggio, ma il nuovo accordo e la sua permanenza a Napoli non sono mai state in discussione, per la volontà delle parti e perché l’adeguamento dell’ingaggio era scontato, visto che il georgiano prendeva troppo poco rispetto al valore espresso in campo. Osimen? Il Napoli tratta ancora il rinnovo con il calciatore. Ma il suo futuro dipenderà dalle offerte che riceverà il Napoli ed è chiaro che il Psg monitori con attenzione il calciatore. Zanoli? Garcia non ha dato ancora il via libera alla cessione al Genoa. La società ligure non attenderà in eterno. Qualora l’esterno andasse via, a Napoli approderebbe Faraoni”