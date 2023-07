Galetti: “Tete è uno dei tanti in lista; l’obiettivo del Psg è Goncalo Ramos”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto:

Tete nuovo obiettivo degli azzurri? “E’ uno dei tanti nomi in lista. Credo che bisognerà aspettare agosto per poter avere qualcosa di più importante”

I sauditi dell’Al-Hilal hanno offerto duecento milioni per Osimhen? “Effettivamente l’Al-Hilal sta cercando una punta da settimane. CI ha provato per Lukaku, e poi per Mitrovic del Fulham. Si è parlato di Mbappé ed oggi di Osimhen. Bisogna soltanto attendere. Difatti, come si evince dai mancati accordi con i giocatori poc’anzi citati, le offerte possono non soddisfare le esigenze dei club. Spesso, infatti, viene richiesto un pagamento in diverse tranche che estende per un periodo eccessivo la rateizzazione”

Si parla tantissimo di Mbappè in questi giorni, e dell’interesse del Psg verso obiettivi diversi da Osimhen. “L’obiettivo principale del Paris è Goncalo Ramos del Benfica. È un club che, spesso, tiene il punto sulle cifre delle clausole. Quella del talento portoghese è di 120 milioni. Ramos è, dunque, l’obiettivo numero uno dei parigini. La squadra francese dovrà fare i conti con la volontà di Mbappé di non rinnovare il contratto. La volontà del calciatore è quella di trasferirsi a Madrid, in questa stagione o il prossimo anno. Vlahovic – su cui sono forti le squadre inglesi, come il Tottenham – è un nome che piace ma si punterà all’attaccante del Benfica. La cifra della clausola, naturalmente, non convince, e si proverà a trattare. Se il prezzo della clausola di Ramos, però, è ritenuto alto, a maggior ragione lo stesso varrà per il nove degli azzurri”

Orsolini pista percorribile in caso di addio di Lozano? “In questo momento Orsolini è il nome numero uno per sostituire Ikonè alla Fiorentina. Può essere un’opzione per gli azzurri, ama anche in questo caso i tempi la faranno da padrone. Chi si muoverà con anticipo potrà prevalere. Su Lozano c’era un accordo che avrebbe liberato il messicano proprio in questa stagione, a patto che fossero arrivate offerte congrue. Le stesse che, tuttavia, paiono essere mancate. Non si esclude che negli ultimi giorni di mercato possano esserci sviluppi proprio in tal senso”