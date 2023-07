Dopo Dimaro, domani è di nuovo giorno di partenza, e Garcia potrà contare su tutti i big

Dopo il ritiro di Dimaro Folgarida, il Napoli si ritroverà domani a Castel Di Sangro per il secondo periodo di allenamento e preparazione per la nuova stagione calcistica, e stavolta mister Garcia avrà da subito tutti i big a disposizione, come scrive il Corriere dello Sport. “Ultimo giorno di riposo prima della ripartenza. Domani il Napoli si ritroverà per il classico raduno e partirà per Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro estivo. Resterà in Abruzzo fino al 12 agosto, rientrerà ad una settimana dall’inizio del campionato: il 19 alle 18.30 ci sarà il debutto sul campo del Frosinone. Non è un caso che l’orario delle quattro amichevoli previste, così come l’ultima con la Spal a Dimaro, sia lo stesso dell’esordio nella prossima Serie A. Garcia, a differenza del soggiorno in Val di Sole, avrà da subito con sé i big, da Osimhen a Kvaratskhelia, da Lobotka a Zielinski, in attesa del mercato e di eventuali nuovi innesti che potrebbero unirsi al gruppo nel corso del ritiro”.

