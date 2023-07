48 ore di stop, 48 ore in Francia per Osimhen e Garcia

“Solo il PSG potrebbe permettersi Osimhen”, in parole povere questo il messaggio del patron De Laurentiis qualche giorno fa, per questo Osi che va a Parigi…mette un po’ d’ansia. C’è da dire che spesso l’attaccante nigeriano vola nella capitale francese, ha degli amici, li va a trovare…Ma non solo lui è andato in Francia in questi due giorni. Scrive il CdS: “Osi va a Paris. Cioè, è andato ieri e fino a prova contraria tornerà oggi in città, o comunque in tempo per il raduno: domani partirà con la squadra per Castel di Sangro, sede della seconda parte della preparazione estiva della squadra. Per la verità anche Rudi è andato in Francia, però a Nizza, dove risiede con la sua compagna Francesca, in questo momento alle prese con l’ultima fase della sua gravidanza e dunque a riposo“

Factory della Comunicazione