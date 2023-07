Sarà presentata oggi a Milano la radio-tv della Lega Serie A, in attesa di nuovi incontri per i diritti tv

Ancora nulla di fatto in merito all’assegnazione dei diritti tv per il quinquennio 2024-29, ed è previsto oggi, da remoto, un altro incontro alle 14,30 per decidere, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Lunedì la Commissione della Lega che si occupa appunto dei diritti, formata da Percassi (Atalanta), De Laurentiis (Napoli), Lotito (Lazio), Capellini (Inter) e Campoccia (Udinese), oltre all’a.d. Luigi De Siervo, ha incontrato per la quarta volta dall’apertura delle buste con le offerte (avvenuta a metà giugno) i tre broadcaster ancora in corsa per i vari pacchetti, ovvero Dazn, Sky e Mediaset.

Ultime offerte Da allora sono state portate avanti trattative private per adeguare le cifre a parametri che la Lega e i club considerano adatti al prodotto Serie A. Ieri sera sono state presentate tre nuove offerte il cui valore esatto verrà svelato oggi all’Assemblea da De Siervo. Se le cifre saranno ancora ritenute troppo lontane da quanto la Lega auspica potrebbe esserci una chiusura o un rinvio a fine agosto, altrimenti verranno valutate con attenzione. Ma si dovrebbe trattare comunque di un aggiornamento, visto che – come si diceva – è molto improbabile che le società collegate online facciano oggi la loro scelta. Quel che è certo è che la Lega sta continuando a studiare soluzioni alternative, per non trovarsi spalle al muro nel caso in cui le offerte continuassero ad essere considerate troppo basse.