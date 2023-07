UFFICIALE – Dal Bari arriva il talentuoso portiere Caprile. Affari in famiglia tra i De Laurentiis

Napoli e Bari. I club della famiglia De Laurentiis. L’ asse, una passerella per giovani talenti: ieri il club azzurro ha prima ufficializzato l ’ acquisto di Elia Caprile dai pugliesi e poi, contestualmente, anche la sua cessione in prestito all ’ Empoli. Un ’ operazione annunciata, uno sguardo sul futuro: il portiere dell ’ Under 21 ha grandi colpi, prospettiva e potenzialità super.

Factory della Comunicazione

Ha 21 anni e andrà a fare esperienza in Serie A in un ’ oasi di calcio e poi tornerà alla base: i progetti che lo riguardano sono importanti. E non finisce qui. Ieri c’era enorme curiosità di vedere all ’ opera un altro giovanotto chic: Matteo Prati, 19 anni, centrocampista della Spal che anche il Napoli sta seguendo con enorme attenzione e che potrebbe acquistare e girare in prestito al Bari. Un ’ altra finestra sul futuro. Alla fine, però, il gioiellino dell ’ Under 19 non è sceso in campo: troppo alto il rischio di infortuni considerando il meteo. E così, in una fase di mercato delicata e propizia considerando che il club emiliano lo valuta 10 milioni, la scelta è stata quella di preservarlo.

Fonte: CdS