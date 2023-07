Osi, re in campo contro la Spal, ma la sua permanenza in azzurro è argomento rimandato

Ieri in amichevole contro la Spal ha giocato dal secondo tempo in poi, ed il campo era tutto suo, così Victor Osimhen è stato acclamato dai tantissimi tifosi che hanno assistito alla gara sotto la pioggia a Dimaro. E’ indiscutibilmente lui il re della scena quando entra in campo, e le sue giocate infiammano i cuori azzurri, e mettono in difficoltà qualsiasi avversario, ma la sua permanenza in azzurro è argomento rimandato, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Victor Osimhen, certo. Lui è il gioiello della corona e ha pure lo scettro. È il re dei centravanti, un pezzo pregiatissimo che fa scuola, opinione e gola. E in questo momento più notizia del solito: la storia del suo rinnovo è il centro del mondo azzurro, la capitale di un’estate di affari che il Napoli in questa fase sta gestendo con relativa calma, ma con un obiettivo dichiarato da De Laurentiis per tirare le somme in vista della prossima stagione: il presidente ha detto che il 12 agosto, e dunque alla fine del ritiro di Castel di Sangro, sarà in grado di dire dove potrà arrivare la squadra e cosa potrà fare. Che tipo di stagione potrà vivere, insomma: una previsione legata indissolubilmente al mercato”.

