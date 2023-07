La Marca: “Zielinski, una mosca bianca, per Garcia un’ottima notizia”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Di seguito, un estratto:

Il rinnovo di Zielinski – “In un calcio che sta diventando esclusivamente una questione di business, il possibile rinnovo di Zielinski sarebbe davvero una “mosca bianca”. È un giocatore che ha dimostrato con i fatti il suo indissolubile legame con la piazza dove, spesso, in questi anni, è stato ingiustamente criticato. Il rinnovo di Zielinski sarebbe una grandissima notizia per il Napoli e per Garcia che avrebbe a disposizione nella sua totalità il centrocampo che si è dimostrato più forte di tutti, in Italia, per distacco. Soprattutto, la permanenza del polacco sarebbe importante: oramai si sono creati meccanismi ben collaudati con Anguissa e Lobotka e questo rappresenta un ulteriore vantaggio, visto che le altre pretendenti al titolo hanno ceduto proprio nel reparto di centrocampo dei punti fermi. Inoltre, credo che sia difficile reperire sul mercato un profilo che possa essere già pronto e garantire la qualità che un giocatore come Zielinski possiede”.

Il colpo Caprile – “Ottima operazione da parte del Napoli che si è garantito il portiere del futuro e che soprattutto l’ha messo nelle condizioni di poter crescere ulteriormente ad Empoli. È un’operazione che è passata sottotraccia, ma che in realtà dimostra come questo club stia operando nel modo giusto, senza farsi prendere dalla frenesia. Caprile è uno dei migliori talenti del nostro calcio e il Napoli non solo l’ha prelevato, ma l’ha messo nelle condizioni anche di giocare in Serie A da titolare.”