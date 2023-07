Il mercato del Napoli: chi preferisce il cuore al portafogli e chi aspetta l’autunno per sedersi a discutere…

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto:

Quali sono le novità sul centrocampo ed attacco dei partenopei? “A centrocampo la novità più importante sono i passi in avanti sul rinnovo di Zielinski. Il polacco sta facendo una scelta di cuore piuttosto che di portafoglio. Aveva offerte ben più remunerative tra Arabia e Lazio, ma accetterà di percepire un terzo di quanto proposto. Se resta Zielinski il Napoli non dovrà fare molto, puntando ad un calciatore per completare – numericamente – il settore. In avanti, invece, il tema è sempre lo stesso. Tutto ruota attorno ad Osimhen. Se il nigeriano resta non ci saranno particolari movimenti, con la partenza di Victor invece andrebbe fatta una rivoluzione. A tal motivo, non mi sembra ci siano molte certezze in Europa, e fossi nel Napoli spererei che il Psg vada su altri profili. Faccio un esempio: Hojlund è un calciatore che a me piace tantissimo, ma se si parla di 70 milioni per un ragazzo che ha siglato soltanto nove gol capite che c’è qualcosa che non va. I prezzi stanno schizzando, e bisognerà attendere gli eventuali sviluppi da Parigi. Rinnovo? Se dovesse rinnovare sono convinto che un’altra stagione in azzurro potrà disputarla. La clausola entrerebbe in vigore il prossimo anno. Se non si è ancora entrati nel vivo del prolungamento, evidentemente, è perché si sta cercando di capire quel che può accadere con Mbappé al Psg. È chiaro che su certe cifre non si può dire di no, non si può mai sapere quale potrà essere il rendimento futuro e le eventuali offerte che arriveranno. Il caso di Allan è un esempio calzante”

Danso e Kilman i principali candidati a sostituire Kim? “Sono i nomi più caldi, con Sutalo che in questo momento è leggermente in secondo piano. Per Danso il prezzo sta lievitando, con il Napoli che offre diciotto ed il Lens che ne chiede una trentina. È un calciatore che in Ligue 1 ha lottato con il titolo, anche se Kilman è un difensore di Premier, e questo è un particolare da non sottovalutare. Per lui il Napoli ha già fatto un’offerta – rifiutata – da trentacinque milioni”

Con l'arrivo di Elia Caprile, qual è l'idea del Napoli su Meret? "Il Napoli si è mosso in maniera perfetta. Prende Caprile – uno dei tre migliori emergenti tra i pali del nostro calcio – senza pagarlo una follia, lo manda ad Empoli, una piazza che ha sempre valorizzato i giovani. Se Caprile farà bene gli azzurri potranno avvalersi di un portiere di sicuro valore già nella prossima stagione. Inoltre, il club può già contare su Gollini e su Meret, con cui c'è un'opzione di prolungamento che può consentire al Napoli di non perderlo a zero. Ciò detto, con Alex ci si dovrà sedere in autunno per concordare una soluzione definitiva, con l'entourage che non credo sia disposto ad accettare un'altra soluzione tampone di un solo anno. Si chiederà un rinnovo più in linea con l'usuale tendenza dei tre o quattro anni. Il giocatore, di questi tempi lo scorso anno, non va dimenticato fosse sul piede di partenza. Se, invece, dovesse avere mercato all'estero si potrebbero fare delle valutazioni differenti, considerato che il club può ritenersi coperto da Caprile e Gollini"

Quale sarà futuro di Hirving Lozano? “CI sono delle offerte molto importanti tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Il calciatore, però, non è ancora dell’idea di trasferirsi in un calcio definibile di secondo piano. Il messicano pensava di poter avere un mercato importante in Europa che, al momento, non lo vede protagonista. Il rinnovo, inoltre, è lontano e credo che Lozano sia il calciatore più lontano dal Napoli in questo momento”