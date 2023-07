Il Mattino – De Laurentiis eccitato dalla sfida a distanza con Giuntoli

Il mercato del Napoli è ancora in stand by, ma come ha chiarito De Laurentiis per il 12 agosto, tra rinnovi e arrivi, il Napoli dovrebbe essere al completo. Ma per il presidente De Laurentiis è anche una sfida col suo ex ds Cristiano Giuntoli, come scrive Guido Trombetti per Il Mattino. “Ebbene questa è la classica situazione nella quale il presidente si esalta e da il meglio di sé. L’uomo è di rara intelligenza. E in più, se un minimo lo conosco, è eccitato anche dalla sfida a distanza con Giuntoli. Date retta a me. I giornali del nord, dopo averlo quasi ignorato per anni, esaltano il neo ds bianconero come il messia sbarcato a Torino, preconizzando l’appannamento del Napoli fresco orfano del buoncristiano”.

Factory della Comunicazione