Calcio Femminile – Ripescaggio nel campionato di serie B

Tavagnacco ripescato in Serie B La notizia era nell’aria, ora è arrivata l’ufficialità. Il vicepresidente Bonanni: “Premiata la nostra gestione”. La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è arrivata l’ufficialità: nella prossima stagione il Tavagnacco giocherà ancora in Serie B. Il comunicato ufficiale della Figc ha sancito che la squadra gialloblù è stata ripescata. La formazione friulana prenderà il posto del Cittadella. Soddisfatto il vicepresidente Domenico Bonanni: “C’è l’orgoglio di poter ancora rappresentare il Friuli Venezia Giulia in quella che al giorno d’oggi è una A2. L’anno scorso abbiamo fatto il possibile, ottimizzando la gestione economica e prendendoci anche dei rischi legati alla rosa corta che avevamo. Sempre più spesso vediamo società che non iscrivono le squadre nei rispettivi campionati per problemi economici, noi questo lo abbiamo evitato attraverso fatica e sacrifici”. Siamo già il 25 luglio, i tempi per costruire la rosa del prossimo anno sono stretti. Fino ad ora la società è rimasta ferma sul mercato, in attesa di sapere definitivamente in quale categoria avrebbe giocato. Un conto è disputare la Serie B, un altro la C. Ora che c’è la certezza, sono cominciati i movimenti e le trattative in un contesto comunque complesso. Gli investimenti saranno mirati, si terrà d’occhio il budget senza fare follie che comunque non vengono premiate.