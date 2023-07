Zielinski, Lozano, Osimhen: tre casi, diversa “spinosità”

Hirving Lozano, Piotr Zielinski, Victor Osimhen: diversi gradi di “spinosità” all’ interno di casa Napoli. Quello che sembra più aperto al dialogo, come scrive anche La Gazzetta dello Sport: è il centrocampista polacco: “ Il suo agente Bartolomej Bolek ha incontrato qui a Dimaro De Laurentiis e sarebbe emersa la volontà del giocatore di restare. Del resto Piotr un anno fa disse no a un’ottima offerta del West Ham e quest’anno non si è seduto nemmeno a discutere su proposte saudite assai remunerative. Nessun segnale invece per Lozano. Il messicano ha cambiato agenti e questi stanno cercando nuove soluzioni. Di buono c’è che Chucky ha già recuperato l’infortunio al ginocchio e si sta allenando a buoni ritmi. Per lui si parla di un interessamento dei Los Angeles Galaxy. Una destinazione che sarebbe gradita all’attaccante. Senza partenza c’è il serio rischio che Lozano possa finire in tribuna. Per Osimhen, invece, c inque giorni di trattative a Dimaro non sono bastati per trovare un accordo con Roberto Calenda: la partita più difficile.”

