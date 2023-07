Osimhen vuole restare, ma quella frase di Garcia lascia un punto interrogativo

C’ è ancora da aspettare per capire se Victor Osimhen resterà al Napoli o no, gli incontri a Dimaro fra il suo agente, Roberto Calenda, e De Laurentiis non hanno portato a nessun risultato, e poi c’è una frase di Garcia che lascia un grande punto interrogativi, nonostante la volontà del giocatore di restare, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Le quattro giornate del Napoli e Osi non sono bastate a sbloccare l’accordo, anche se le diplomazie sono costantemente al lavoro per trovarlo e i contatti continui: l’annuncio dell’intesa non arriva, non si vede ancora la luce proprio come sabato s’è intravisto a malapena Osimhen sul palco nel corso della presentazione del gruppo dei campioni d’Italia. Seimila tifosi in festa lo hanno invocato e acclamato come un re, come nessun altro – cosa che accade regolarmente a ogni allenamento – e lui dopo aver salutato e ringraziato s’è andato a sistemare lontano dal clamore. Dietro Anguissa e un po’ di compagni. Anche le vibrazioni interne lo percepiscono di umore così così; non esattamente sereno: ha detto di voler restare a Garcia e a chiunque abbia letto la dichiarazione d’amore azzurro nell’intervista rilasciata in Nigeria prima di rientrare e si aspettava di concludere presto la questione. I tempi, invece, si sono allungati: la distanza resta. Del resto sono notevoli i punti in ballo: l’inserimento di una clausola e il valore della stessa, l’ingaggio, le proporzioni tra i termini e la maxi valutazione di 200 milioni del cartellino stilata da Adl. Il contratto di Osi scadrà nel 2025 ma c’è un’altra frase di Rudi che mette fretta: «Spero che resti al Napoli. Ha un contratto e sono tutti tranquilli, però nel calcio…». Però? «Mai dire mai»”.

Factory della Comunicazione