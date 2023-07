Napoli-Spal, previsti appositi percorsi di arrivo allo stadio per i tifosi ospiti

In occasione dell’amichevole Napoli – SPAL, in programma oggi 24 luglio alle ore 18:30 allo Stadio Comunale Ski.it Arena di Dimaro, sono state previsti appositi percorsi di arrivo ed accesso all’impianto per la tifoseria spallina.

Tutti i tifosi biancazzurri che hanno acquistato il tagliando per la Curva Carciato dovranno seguire le indicazioni per località Carciato, seguendo Via Sasso Rosso e arrivando così nel parcheggio auto riservato ai sostenitori della SPAL.