Maurizio Zaccone: “La calma è la virtù dei forti”

Nel corso del programma radiofonico “Un Calcio Alla Radio” di Umberto Chiariello, in onda su Radio Napoli Centrale, è intervenuto lo scrittore e blogger, Maurizio Zaccone. Di seguito le sue dichiarazioni: “Tutti i difensori centrali disponibili sono stati accostati al Napoli. Non bisogna avere alcuna ansia, abbiamo il tricolore sul petto, dal passato occorre trarre un utile insegnamento, bisogna solo rimanere calmi. In materia dei disabili, la F.I.G.C. ha emanato dei criteri normativi ai quali attenersi, ogni 400 tifosi sono previsti 2 posti per disabili. Il problema risiede nei numeri: il Comune afferma di avere 138 posti che allargherà fino a 275. In realtà è una stima falsa. Alcuni posti non permettono di vedere le partite; alla fine si è convenuto di non metterli più in vendita. Alla fine, in effetti possono assistere alle gare casalinghe del Napoli in 44 disabili. Comunque è un numero che in una società civile è inaccettabile”.

Fonte: Radio Napoli Centrale.