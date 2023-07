In treno da Trento, un corteo dal mattino e gran finale nella serata. (Photogallery)

Sin dal primo mattino, in treno da Trento, sono arrivati centinaia di tifosi che hanno creato un corteo spontaneo per dirigersi verso il campo di allenamento che non ha potuto contenere la folla, calcolata in almeno cinquemila persone durante la giornate e aumentate ancora fino a sera.

Factory della Comunicazione

L’impianto della Ski.it Arena ne può contenere poco meno di duemila, gli altri in fila davanti allo store (sono andate a ruba le nuove maglie con lo scudetto in petto) mentre la maggior parte si era posizionata in prima fila davanti alle transenne aspettando gli autografi dei loro beniamini.

Entusiasmo alle stelle per una festa cominciata “appena” tre mesi fa (dopo la vittoria a casa della Juve) e che continua dai vicoli dei Quartieri fino alle valli trentine. Una gioia contagiosa, che sta dando una notevole spinta anche alla squadra che si allena con una colonna sonora capace di stimolare anche un sordo. In allenamento ogni minimo gesto viene sottolineato da un “Olé” piuttosto che da un “ohh” di stupore.

Se poi Osimhen, come ieri mattina, si lancia in una sforbiciata elegante per far gol ecco il boato. Comunque sia per Garcia diventa facile tenere il gruppo motivato perché proprio il pubblico qui a Dimaro diventa il miglior collaboratore per creare il clima giusto.

M.Nicita (Gazzetta)

Foto SSC Napoli