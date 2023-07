Sirene arabe per Spalletti, lui dice no, il perchè non piacerebbe ai napoletani

Mister Luciano Spalletti si sta godendo la sua Toscana dopo l’addio al Napoli Campione d’Italia, ma per lui c’è tanto interesse anche dall’estero, in particolare dall’Arabia, come scrive ilmattino.it. “Luciano Spalletti non tornerà in panchina, o almeno non lo farà in Arabia Saudita. Secondo i rumors che arrivano dagli Emirati, l’allenatore ex azzurro e fresco vincitore dello scudetto a Napoli avrebbe detto no a una lauta proposta economica d’ingaggio dell’Al-Ahli, tra i club più impegnati in questa sessione di calciomercato estivo.

