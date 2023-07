Osimhen-Napoli, terzo giorno (con vista sul quarto) per trattare il rinnovo, il punto

A Dimaro ci si allena e si prepara la nuova stagione da Campioni d’Italia, ed il Napoli non vuole farsi certo trovare impreparato all’appuntamento. Ma è anche tempo di rinnovi, ed il più importante e atteso è certamente quello di Victor Osimhen, il cui agente è in Trentino dal giorno in cui è arrivato l’attaccante azzurro. I contatti all’Hotel Rosatti sono continui e si tratta, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “A Dimaro il tempo cambia continuamente, improvvisamente, ed è un po’ quello che sta accadendo nelle stanze dello Sport Hotel Rosatti, il quartier generale del Napoli sulle Dolomiti: il flusso è continuo e il clima è ogni volta diverso. La storia in copertina, quella ormai giunta al terzo giorno di trattative con vista sul quarto, è il rinnovo di Osimhen: Roberto Calenda, il manager del centravanti, è rimasto anche ieri per continuare a parlare con Adl e il giocatore; per limare e provare a ridurre le distanze sull’ingaggio, l’inserimento di una clausola e il valore della clausola stessa. Una vera e propria maratona che negli ultimi tre giorni non ha conosciuto soste; non sono consentite, del resto, considerando che in ballo c’è il futuro del centravanti più desiderato d’Europa, il meglio con Haaland, e di conseguenza anche una fetta importantissima delle ambizioni. Il lavoro è costante, in attesa di una soluzione: l’offerta è prolungare fino al 2027 (la scadenza attuale è 2025), ma si tratta ancora su ingaggio e clausola”.

Factory della Comunicazione