Il Mattino – I giovani del vivaio si sono messi in mostra a Dimaro: i nomi delle stelle emergenti

DIMARO FOLGARIDA Come nel film “Highlander” ne resterà uno solo: Coli Saco. Come previsto in queste ore la rosa di Garcia perderà tutti i petali iniziali, quelli teneri e più soavi. La regola è che devono giocare e quindi verranno girati presto in giro tra serie B e C. Missione compiuta: dovevano completare il gruppo e lo hanno fatto. E allora ciao ciao a Cioffi (che andrà al Gubbio), Vergara (alla Reggiana), Marchisano (alla Pro Sesto), Spavone (alla Pro Vercelli) mentre con Ambrosino mancano pochi dettagli perché vada al Catanzaro. Ambrosino è un veterano anche della Nazionale perché è stato convocato da tutte le varie Under. E ha disputato anche il Mondiale under 20. Ma lì in attacco c’è super-abbondanza.

Napoli che proprio ieri ha annunciato il nuovo tecnico della Primavera, Andrea Tedesco. Meglio andare altrove. Va via anche uno di quelli che più ha colpito Garcia, ovvero D’Agostino (destinazione Monopoli) e poi tutti i più piccoli: Russo, D’Avino, Turi, Obaretin, Iaccarino, Marranzino e così via che sono destinati a giocare nel settore giovanile delche proprio ieri ha annunciato il nuovo tecnico della Primavera, Andrea Tedesco.

E così ieri, per salutare l’allegra brigata, i big hanno alzato i calici (d’acqua) e fatto un brindisi in loro onore. Tutti ragazzi che adesso iniziano la seconda parte della loro estate, perché raggiungeranno i ritiri delle squadre dove giocheranno. Garcia voleva vedere e capire se qualcuno ha davvero le qualità per poter fare subito il salto in avanti. Certo, a vederli muoversi sul campo di Carciato, stupisce che questa allegra brigata sia retrocessa nel campionato primavera. Perché hai voglia di puntare il dito sulla cantera che non c’è: De Laurentiis – alla sua maniera – ha un bel gruppo di giovani talenti che stanno crescendo.

Evidente che il divario con i campioni della prima squadre è troppo ampio. Ma il Napoli ha seminato bene in questi anni, come mostra questa generazione che adesso se ne andrà sparpagliata in prestito per l’Italia. Ancora per poco, però: se la Uefa imporrà la riduzione dei numeri dei prestiti, il Napoli dovrà seguire le orme tracciate già da Juventus e Atalanta, con la seconda squadra, una Under 23, da iscrivere alla Lega Pro. Un progetto che è già nella mente di De Laurentiis. A conti fatti, è stato anche il loro ritiro. Per molti dei giovani potrebbe essere anche un’avventura unica, di quelle da poter cristallizzate nei ricordi di un calciatore.