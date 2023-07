I centrocampisti – Tra Kilman e Sutalo ballano 20milioni e son tanti

Non solo centrocampisti, non soltanto Osi e Zielinski: il difensore, il centrale, è una necessità creata dalla partenza di Kim, davvero un mostro – come da soprannome – nella stagione dello scudetto e delle grandi aspirazioni. Le aspettative sono ancora molto alte, la cessione condizionata dalla clausola non ha mica mortifcato le ambizioni del club, e dunque l’acquisto del suo erede è uno snodo cruciale del mercato del Napoli. Il numero uno della lista, l’obiettivo degli obiettivi, resta Max Kilman, 26 anni, giocatore inglese di origini ucraine che i Wolves valutano 40 milioni di euro. Qualcosina in più e non in meno: troppo, per i gusti di Adl. E così, idee. Storie alternative ma di valore, di livello: come Sutalo. Centrale di centonovanta centimetri e 23 anni che ha sfilato in Qatar, al Mondiale, e che appartiene alla Dinamo Zagabria. Vale tra i 15 e i 20 milioni, diciamo che la forbice è questa o comunque non si allontana troppo da questa. Ma il fatto è che quando si tratta si prova sempre a limare – com’è giusto che sia – e dunque si parla. Dialogo aperto. E fino a un attimo fa anche gli occhi della Fiorentina addosso: insomma, è un profilo che in Italia comincia a destare una certa attenzione. Fonte: CdS

