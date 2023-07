Clausole, dal Pocho a Kim, passando per Cavani ed Higuain!

Il Bayern ha pagato la clausola, i saluti sono arrivati e si è chiuso il discorso relativo a Kim Min Jae. Il fortissimo difensore sud coreano non è stato il primo (non sarà l’ultimo) a salutare “grazie o per colpa” di una clausola. Il Pocho Lavezzi venne acquistato dal Psg nell’estate 2012 attraverso il pagamento della clausola rescissoria di circa 30 miliioni, Cavani di una da 60 milioni, sempre dal club parigino. Diverso quanto accadde con Higuain. Sempre mediante clausola, 90 milioni, ma dal Napoli alla Juventus, quasi come fuggendo via. Il centravanti argentino era stato un grande protagonista del Napoli di Sarri con cui aveva vinto il titolo di capocannoniere con 36 gol, record per la serie A. Ultimo, come ricordato in precedenza, Kim, circa 60 milioni.

Factory della Comunicazione

Fonte: mattino.it