CdS – L'”era Garcia” comincerà con la partita contro la Spal

Il Napoli si è già cimentato giovedì contro l’Anaune per la tradizionale amichevole a Dimaro, vincendo per 6-1, ma per lo più hanno giocato i ragazzi della Primavera che Gracia vuole monitorare prima di decidere chi deve rimanere e chi andrà in prestito. Ma la vera partita sarà quella di lunedì contro la Spal, dove in campo scenderanno i titolarissimi, tutti arrivati in ritiro in Val di Sole, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Sì, è vero, per dire che l’era Garcia è davvero cominciata tutti aspettano la seconda amichevole, che poi sarebbe la prima della squadra vera, quella con i nazionali, ma il fatto è che Rudi è già al centro del villaggio. S i è già preso il Napoli. Conquistato in un lampo, marchiato con il fuoco delle parole, delle domande, dei colloqui, del lavoro. La cortesia dei modi, arrotondata dal savoir-faire che gli scor r e nelle vene per diritto di nascita, ma anche la fermezza: sa benissimo quello che vuole, monsieur Rudi Garcia. E non lo nasconde: enorme chiarezza, nella gestione dei rapporti e nei desideri di mercato o d i altro tipo”.

