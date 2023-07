Vergara, il padre: “Garcia lo segue ma andrà alla Reggiana”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, papà di Antonio : “lo segue, però lui ha già la sua destinazione, sta andando allain. Si è affidato ache ringraziamo molto. L’obiettivo diè quello di fare più presenze possibili. Il suo ruolo sarebbe quello di trequartista. Può fare anche la mezzala. Non so seabbia avuto buone parole per lui, non sento molto mio figlio quando è in ritiro. Credo andrà via domani per aggregarsi allalunedì. Siamo disogna di giocare ada titolare. È stato contentissimo per lo scudetto deled è andato a festeggiare. Nessuno di noi è andato a seguirlo a, lo abbiamo visto in TV. Io gli faccio vivere la sua vita. La troppa pressione non è buona, i ragazzi devono sbagliare e capire i propri errori da soli. Devo fare l’abbonamento con i treni per andare a vedere qualche partita. Sono stato molto contento che sia partito in ritiro con ilche è la nostra squadra del cuore e tutti vorrebbero vedere i propri figli indossare la maglia azzurra. I ragazzi di 18 anni all’estero giocano titolari nelle squadre importanti. Icomenon li faremo più, tutti stranieri con passaporto italiano“.