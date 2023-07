Il Napoli deve rinunciare alla pista Amrabat, ecco perchè

Uno dei calciatori seguiti dal Napoli già da qualche sessione è sicuramente Sofyan Amrabat, ma ancora una volta ci deve rinunciare, perchè la Fiorentina ha chiarito che non intende privarsene, come scrive ilmattino.it. “Sofyan Amrabat non è una pista percorribile per il Napoli. Il centrocampista della Fiorentina poteva essere un’idea di mercato per la squadra di Rudi Garcia.Ma il club viola non ha la minima intenzione di toglierlo a Italiano il prossimo anno e non ha comunque ricevuto offerte in questo primo mese di mercato.

