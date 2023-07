Gazzetta – Osimhen vuole restare al Napoli, ADL cerca accordo sulla clausola con Calenda

Quota cento.

È la cifra massima che non intende superare Calenda. Mentre De Laurentiis, per lo sforzo che è pronto a fare per derogare alla sua policy sull’ingaggio, vorrebbe quella clausola più alta. Finora nessuno ha estremizzato le posizioni. Ma di sicuro ognuno ha i propri punti di forza in questa trattativa. E vista dall’esterno forse Calenda ha qualche arma in più che finora non ha “minacciato” di usare.

Perché non è in dubbio che Osimhen voglia restare, ma potrebbe farlo anche senza rinnovare l’attuale accordo che scade nel 2025. Significherebbe non godere di aumenti di stipendi, ma anche avere fra un anno uno scenario completamente diverso. Perché a quel punto, a meno di dodici mesi dalla scadenza, De Laurentiis non potrebbe richiedere le cifre ritenute “folli” di oggi, ma che in realtà dimostrano la volontà del Napoli di tenere il giocatore.

Fonte: Gazzetta