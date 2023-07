Garcia vuole vedere i suoi ragazzi in ottima condizione per la partita contro la Spal

Tanti giovani andranno via, Garcia potrà finalmente lavorare con il suo Napoli che affronterà la stagione 2023-24 in attesa che poi il mercato la definisca nei dettagli. L’avversario è di livello superiore rispetto all’Anaune, la Spal è retrocessa in serie C, ha ambizioni ed è guidata da un ex Napoli in dirigenza come Filippo Fusco.

Factory della Comunicazione

Garcia sta mettendo i suoi ragazzi in condizione di arrivare in buona forma alla partita di lunedì, ieri Lozano è rientrato parzialmente in gruppo, Osimhen e Kvaratskhelia hanno cominciato a scaldare i motori usando il pallone in una partitella a pressione. Tante le giocate esaltanti: una sforbiciata di Osimhen respinta da Gollini, i numeri di Kvara che abbiamo ammirato nella stagione dello scudetto azzurro tra campionato e Champions League.

È finita 3-1 per i gialli, ha vinto la squadra di Gollini, Ostigard, Raspadori, Kvaratskhelia, Zielinski, Di Lorenzo e Lozano. Il Chucky è rientrato parzialmente in gruppo, sta recuperando dall’infortunio rimediato il 7 maggio scorso contro la Fiorentina.