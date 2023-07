Dalla Spagna – Lo Celso-Napoli, le parti non si avvicinano, e le pretendenti aumentano

Non sembra ci sia avvicinamento fra l’offerta del Napoli e la richiesta per Giovani Lo Celso del Tottenham. Gli Spurs sono fermi sulla cifra di 25 milioni di euro, come scrive oggi ilmattino.it. “Non sembrano essersi ridotte le distanze tra il Napoli e il Tottenham per Giovani Lo Celso, il centrocampista argentino che sembra non avere spazio in maglia Spurs quest’anno. Al momento gli inglesi chiedono almeno 25 milioni di euro per lasciarlo andare in via definitiva, dopo il prestito già portato a termine nell’ultima stagione in Spagna.

Factory della Comunicazione