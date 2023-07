RILEGGI IL LIVE – Napoli-Anaunia 6-1, buona la prima per Garcia

Rileggi il live di Napoli-Anaune 6-1. La prima sfida ufficiale del Napoli Campione d’Italia termina con una sestina agli oramai primi avversari di stagione in Val di Sole dell’Anaune. Ottimo Napoli in gol al 22′ con Politano, al 24′ con Vergara, al 49′ con Cioffi, al 57′ con Saco, al 68′ con Iaccarino e all’89’ con Olivera. Per i trentini al 50′ su rigore Arnoldi per il momentaneo 3-1. Appuntamento a lunedì per il secondo test stagione contro la Spal, nel frattempo continua la preparazione, domani doppio allenamento.

89′ – GOL DI OLIVERA! L’uruguaiano davvero in palla, trova un gol fortunoso ma meritato: tiro rimpallato dal viso del difensore e che poi entra in porta. 6-1.

82′ – Napoli vicino al 6-1 con Olivera. L’uruguaiano, entrato subito benissimo in campo, di testa manda palla appena alta sopra la traversa.

77′ – Giropalla fra gli applausi dei 1600 paganti. Clima di festa a Carciato. Buona la prima per Rudi Garcia.

70′ – GOL DI IACCARINO! Il giovane riceve palla da Olivera e segna il suo primo gol ufficiale in prima squadra. 5-1!

63′ – Il Napoli chiude l’Anaune nella sua metacampo ma non riesce a segnare il quinto gol. I trentini si difendono bene. E’ la prima volta in tanti anni di sfide qui. Complimenti ai trentini.

58′ – GOL DI SACO! Saco raccoglie un cross di Russo e dal limite dell’area batte sul secondo palo l’estremo difensore trentino. 4-1!

55′ – L’Anaune galvanizzato dalla rete storica, sembra addirittura voler provare il 2-3. Incredibile.

50′ – GOL DELL’ANAUNE. Biscaro segna su rigore, concesso per fallo fatto in area da Marchisano. Gol storico per i trentini.

49′ – GOL DI CIOFFI! L’ex bomber della Primavera di testa mette dentro la palla del tris. Applausi per lui! 3-0!

48′ – D’Agostino! il giovane da lontano fa la barba al palo con un bel tiro. Peccato.

46′ – Cioffi fa partire un bel tiro, la palla va sull’esterno e da’ l’illusione ottica del gol.

18:43 – FINE PRIMO TEMPO!

45′ – VERGARA! Conclusione dai sedici metri del talentino Vergara: Gionta si distende e con una bella parata dice di no.

42′ – Diagne prova a scappare via sulla destra. L’esterno dell’Anaune salta in un primo momento Juan Jesus, poi il brasiliano rinviene su di lui e recupera la sfera con l’ausilio di Mario Rui.

40′ – Mario Rui si butta in area e il suo movimento viene premiato: è a tu per tu con Gionta, ma si alza la bandierina per fuorigioco.

38′ – Si fa vedere anche l’Anaune. Combinazione sulla sinistra tra Micheli e Biscaro, ma la conclusione del numero 7 viene murata da Folorunsho.

36′ – Mario Rui prende il fondo a sinistra. Sul traversone fa buona guardia la difesa, che respinge fuori area.

33′ – I ritmi tornano bassi. Diversi errori di misura nei passaggi.

30′ – ZERBIN! Gran sgroppata di Zanoli sulla destra: il classe 2000 va cinquanta metri palla al piede e va al cross basso, Zerbin calcia di destro di prima intenzione spedendo di poco largo.

26′ – Ancora Napoli col piedino di Mario Rui che mette in difficoltà la linea dell’Anaune che si salva come può

24′ – GOOOL! VERGARA! Ripartenza con Ambrosino che va via a destra, palla per il talentino 2003 Vergara, tra i migliori, per il 2-0!

23′ – Ribaltamento dell’Anaune con Biscero, Juan Jesus copre ed il cross termina nel vuoto

22′ – GOOOOLLL! POLITANO TRASFORMA IL RIGORE! Palla da lato, portiere dall’altro: Politano spiazza Gionta e segna la prima rete della nuova stagione!

21′ – CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Atterrato Vergara in area di rigore: per l’arbitro non c’è dubbio, è penalty!

19′ – Traversone di Folorunsho, incornata di Ambrosino debole: blocca Gionta.

17′ – Ancora a destra il Napoli. Cross basso per Zerbin in area, ma il suo destro viene ribattuto da Sartori.

15′ – Adesso il Napoli lavora sulla fascia destra, sull’asse Zanoli-Politano. Sul cross basso è attenta la difesa.

12′ – AMBROSINO! PALO! Gran siluro del numero 24 azzurro: tiro a incrociare imprendibile, ma la sfera s’infrange sul legno!

10′ – Sugli sviuppi di corner viene liberato Spavone al tiro dai sedici metri: il centrocampista azzurro spara alle stelle.

8′ – ZERBIN! Napoli vicino al gol. Cross dalla destra, Zerbin tenta la girata in area e va a centimetri dal palo alla destra del portiere Gionta.

7′ – Il primo tiro in porta è di Politano: buona cominazione sulla corsia mancina e cross all’indietro verso l’ex Inter, il cui mancino dal limite viene murato da Menapace.

5′ – Prima discesa di Zerbin sulla corsia mancina. Cross basso, Ambrosino non ci arriva e sul secondo palo il difensore si rifugia in corner.

3′ – Giropalla Napoli. Ritmi ovviamente bassi in quest’avvio

18:00 – Pronti! Emtrano in campo le squadre. Sta per partite ufficialmente la stagione calcistica del Napoli Campione d’italia

17:45 – Stadio di Carciato pieno fino all’inverosimile. È record. Non era mai accaduto che gli spettatori paganti raggiungessero quota 1600. Uniti a giornalisti e addetti ai lavori si può dire che siamo vicini ai 2000 spettatori. Record.

La prima partita della stagione 2023-2024 del Napoli si terrà oggi a Dimaro. Il test match con l’Anaune inizierà alle 18 e sarà visibile in diretta tv su Sky sui canali 202 e 251.

Sky manderà in onda anche il match con la Spal, di lunedì 24 luglio.