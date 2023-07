Napoli-Anaune, Osimhen sarà spettatore, e non solo lui

Il Napoli oggi giocherà al sua prima amichevole della stagione, lì a Dimaro contro l’Anaune, come da tradizione, alle ore 18,00 al Comunale. Sarà anche la prima uscita sul campo per il nuovo allenatore Rudi Garcia, che però farà scendere in campo i giovani, un pò perchè vuole sondarli, e poi i big sono arrivati da qualche giorno, perciò scenderanno in campo nella prossima contro la Spal, lunedì 24 luglio, perciò, come scrive oggi il Corriere dello Sport, anche Osimhen sarà uno spettatore e si godrà la partita da tale. “Oggi, intanto, Victor si allenerà insieme con il resto del gruppo nella prima seduta a porte chiuse della saga di Rudi e poi nel pomeriggio assisterà da spettatore alla partita con l’Anaune Val di Non. All’esordio del Napoli campione: non giocherà, come già annunciato da Garcia, e come lui anche gli altri nazionali appena arrivati in Val di Sole, e così la sfilata con la nuova maglia, con lo scudetto in bella vista sul petto, andrà in scena con la Spal. Lunedì. Un altro po’ di pazienza, giusto il tempo di prendere le misure e di mettere un po’ di benzina. Di fuoco nelle gambe: ieri s’è allenato e poi ha corso un bel po’ insieme con Lobotka, ha mandato giù la prima giornata intera di preparazione, la prima doppia seduta, e alla fine s’è dedicato a firmare autografi e a concedere selfie ai tifosi”.

