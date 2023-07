Napoli-Anaune, ecco chi scenderà in campo stasera per la prima di Garcia

Oggi alle ore 18,00 il Napoli a Dimaro incontrerà in amichevole l’Anaune, come da tradizione, e sarà la prima gara per il nuovo allenatore Rudi Garcia.

Contro l’Anaune Val Di Non Garcia darà spazio ai giovani, la sfida contro una squadra impegnata nel campionato regionale di Eccellenza in Trentino è anche un’occasione per valutare questi ragazzi. A livello tattico, si riparte dal 4-3-3, il tecnico azzurro ha trasmesso delle tracce di questo tipo nel corso degli allenamenti, si è intravista anche una lavagna tattica.

Luca Paternoster, presidente dell’Anaune, ha raccontato le emozioni alla vigilia della gara: “Sarà una grande occasione per divertirci, è un momento fantastico, una stagione unica per il Napoli e il Trentino, stiamo gioendo anche noi per lo scudetto degli azzurri”. Nell’Anaune Val Di Non c’è anche Gionta, il portiere classe ’97 che qualche anno fa ha difeso i pali della Primavera del Napoli.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Contini; Zanoli, D’Avino, Juan Jesus, Mario Rui; Coli Saco, Demme, Vergara; Politano, Ambrosino, Zerbin.

ANAUNE: Gionta; Sartori, Badjan, Menapace, Allegretti, Faes, Micheli, Casagrande, Biscaro, Kumnja, Diagne. All. Morano Cipriano.

