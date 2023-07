Giuliani: “Bisogna pazientare per il futuro di Osimhen. Con Garcia mi aspetto delle variazioni”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Giuliani, direttore de’ La Ragione:

“Bisognerà avere pazienza per il futuro di Osimhen. Tutti vorrebbero trovare una soluzione definitiva, ma il suo non è una situazione ed un contratto semplice. Ci può stare un accordo tra le parti, dando un’uscita garantita per la prossima stagione al ragazzo, ma sono questioni delicate dove occorre equilibrio. La società non può mostrarsi debole nei confronti di un suo capitale. Non drammatizziamo qualsiasi cosa accadrà.

Napoli per fortuna non ha urgenze economiche. Garcia? Difficile immaginare che tipo di impatto avrà. La sua Roma era molto divertente e mi aspetto un assetto come quello, senza allontanarsi troppo dall'impianto lasciato da Spalletti. La Serie A ormai è un campionato di passaggio per i grandi top player.

Non credo in cambi di modulo, ma mi aspetto delle variazioni sul tema. Anche le migliori squadre vengono lette col tempo. Garcia e Raspadori? Può essere il suo vero jolly. E’ uno di quei singoli che hanno bisogno di trovare più spazio e personalità. Mi aspetto che venga molto provato in questo precampionato, per capire quale sarà il suo futuro utilizzo.