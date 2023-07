Dimaro – Giornata particolare, seduta di allenamento a porte chiuse e primi “assaggi” del Napoli di Garcia

Oggi pomeriggio il Napoli affronterà in amichevole l’Anaune per la prima delle due che giocherà in Val Di Sole, prima di approdare a Castel Di Sangro per il secondo ritiro di preparazione. Appuntamento alle 18,00 quindi al Comunale, ma già stamattina il nuovo allenatore ha voluto svolgere la seduta di allenamento a porte chiuse, senza tifosi nè giornalisti, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “E allora, il calcio. Quello vero. Quello di Garcia: certo non sarà un’amichevole estremamente attendibile, quella con l’Anaune, sia per il divario tecnico eccessivo, sia per le numerose assenze, sia perché le gambe sono appesantite dai carichi della preparazione, ma qualcosa comincerà a vedersi. A intravedersi, quantomeno: il metodo-Rudi, la sua idea di gioco e sistemi, la sua interpretazione del 4-3-3 che rappresenta la memoria storica del trionfo e anche la base sulla quale costruire la missione della nuova stagione. L’arrivo dei nazionali e dunque la possibilità di lavorare con il gruppo al completo, comunque, comincia a diffondere il profumo della verità. Lavori tecnico-tattici proiettati al campionato e alle coppe, per intenderci, roba seria; a tal punto da consigliare una seduta di allenamento blindata. In un solo concetto: Garcia ha deciso di svolgere la sessione mattutina di allenamento a porte chiuse. Non ci saranno i tifosi e neanche la stampa”.

Factory della Comunicazione