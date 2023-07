De Core: “Accuse di fake news? Calenda può star tranquillo, le nostre fonti sono sempre attendibili. Su Lozano-Zielinski…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de’ Il Mattino:

Factory della Comunicazione

“Rispondere a Calenda dopo le accuse di fake news a ‘Il Mattino’? Non sta a me entrare in questi discorsi. Il lavoro dei nostri giornalisti è svolto al meglio, così come Calenda farà bene il suo. Di certo può stare tranquillo che le fonti interpellate da ‘Il Mattino’ sono sempre attendibili e fidate. Per quanto riguarda Osimhen, la speranza è che resti. Il suo peso nel Napoli è fondamentale.

Garcia? Sono un estimatore di Spalletti dai tempi della Roma di Totti, ma Garcia è molto più diretto nella comunicazione. Mi dà l’idea di un uomo con le idee molto chiare e con una concezione molto pragmatica della gestione. Poi gioca anche un calcio spettacolare, spero si adatti al meglio alla situazione Napoli.

Napoli. Politano chiede più spazio? Le sue parole possono essere lette sia in positivo che in negativo… Politano tiene al Napoli e vuole giocare di più, ci sta e fa parte di qualsiasi agonista. Un bravo allenatore riesce sempre a fare di necessità virtù con i calciatori a disposizione. E perso Kim, bisognerà trovare un giocatore all’altezza della situazione. De Laurentiis e Meluso lo sanno benissimo. Danso del Lens, ha grande potenza e potrebbe fare al caso del. Politano chiede più spazio? Le sue parole possono essere lette sia in positivo che in negativo… Politano tiene al Napoli e vuole giocare di più, ci sta e fa parte di qualsiasi agonista.