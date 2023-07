Anaune e Spal: le amichevoli azzurre anche in chiaro in TV

Oggi prenderà il via il Napoli di Garcia. Solo un modo di dire, ovviamente, dovuto al fatto che c’è in programma la prima amichevole del ritiro in Val di Sole. La partita tra il Napoli e l’Anaune si disputerà nel pomeriggio, con calcio di inizio alle ore 18.00. Si giocherà a Dimaro allo Stadio Comunale. La partita si potrà seguire in diretta TV su Sky, che la manderà in onda sui canali 202 (Sky Sport Calcio) e 251. Streaming possibile con Sky Go e NOW. Di seguito, il 24 luglio, gli azzurri affronteranno, sempre in amichevole e sempre a Dimaro, la Spal. Anche stavolta la partita si potrà seguire su Sky e in streaming su Now. Le due gare saranno anche in chiaro su Tv8.

Factory della Comunicazione