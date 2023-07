Polverosi: “Osimhen e il Napoli, avanti insieme per il bene di tutti! L’intesa con Kvara…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista

‘Corriere dello Sport’:

"Osimhen? Direi proprio che la soluzione migliore per tutti sia che lui resti a Napoli, per tante ragioni. Ovviamente la prima è quella tecnica. Ogni stagione fa storia a sè, ma un conto è cominciare dall'impianto dell'anno scorso e un conto è ricominciare da capo. Questo vale per il Napoli, ma anche per Osimhen perché ha trovato in questa squadra il modo migliore per rendere al 100%. L'intesa che ha trovato con Kvaratskhelia è incredibile, ma la trova da un'altra parte? Credo che da un punto di vista tecnico gli convenga restare. È vero che la società chiede questi famosi 200 milioni, ma questa offerta può arrivare anche alla fine della prossima stagione che sarà impegnativa. Credo che ci siano tantissime ragioni per cui conviene a tutti che Osimhen resti a Napoli.

La sua leadership la vedi più quando va in panchina che quando è in campo. Quando esce all’80º lo vedi come fosse in Curva se il risultato è ancora in bilico, è scatenato. Lì si vede proprio bene quanto lui tenga a questo gruppo, a questa squadra e a questa idea di Napoli. Vincere lo scudetto a Napoli non è vincere lo scudetto a Milano o con la Juventus. Questo senso di vittoria a Napoli in lui è proprio rappresentata all’ennesima potenza, per questo mi sembrerebbe strano se andasse via.

Garcia tutto farà tranne che togliere Osimhen al centro del villaggio. Sarà sicuramente lui al centro, è troppo forte e determinante per quella squadra. Basta vedere come è sbocciata subito l’intesa con Kvaratskhelia. È stata una cosa difficile da immaginare, invece ci hanno messo due amichevoli sì e no, poi è partita questa intesa fantastica tra i due giocatori che sono tra i top in Europa.

Contro il Milan se ci fosse stato qualunque altro arbitro la partita non sarebbe finita in quella maniera. Il Milan ha giocato in contropiede, ma la partita è stata completamente del Napoli.

È una novità per il Napoli essere la prima candidata. L’anno scorso di questi tempi io non lo pensavo minimamente che potesse essere candidata allo scudetto, poi abbiamo visto come ha fatto il Napoli. L’Inter aveva un altro tipo di organico. Poi abbiamo capito che i giocatori più forti ce li aveva il Napoli. Il Napoli non parte più dietro alle altre o da outsider, ma da squadra che deve rivincere lo scudetto e questa è una bella novità. Sarà interessante. Se vedi quello che sta facendo l’Inter, sta facendo un passo indietro, quindi adesso a contendere lo scudetto al Napoli il passo indietro è dei nerazzurri. Dare via Bellanova per prendere Cuadrado, non lo so. Poi oggi ha solo Lautaro che è un attaccante fortissimo, ma intorno non ha nessuno, anche se è molto presto”.