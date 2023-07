Pagniello, ag. Gimenez: “Il Napoli segue ancora Santi. Se dovesse arrivare in azzurro ecco cosa succederà”

L’agente di Santi Gimenez, Morris Pagniello, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Il Napoli su Gimenez? Credo lo stia ancora seguendo. Piace a tanti club, il ragazzo ha genitori argentini e uno dei club favoriti è certamente il Napoli oltre all’Atletico, con cui stiamo ancora negoziando. Sarebbe il mio primo giocatore nel Napoli e sarei contentissimo anche perché ho origini campane, ma dipenderà tutto dal club azzurro che ha cambiato dirigenti, siamo in attesa. Se arrivasse Gimenez credo che Osimhen andrà via perché si tratta di un investimento importante da fare. 30 milioni sul tavolo nessuno li ha messi. 30 milioni è la cifra che chiede il Feyenoord. Se non arriva l’offerta giusta, il club è felice di tenerlo. A gennaio si poteva prendere a 15 milioni perché è stato acquistato a 7 milioni, ma adesso il Feyenoord chiede il doppio. C’è stato l’interesse del Napoli a gennaio quando c’era Giuntoli, ma diciamo che mezza Europa lo sta seguendo. Gimenez gioca nella nazionale del Messico, ma è nato in Argentina, ha sangue argentino. Solo il nome dello stadio di Napoli mette i brividi e poi questo è un momento ideale per il Napoli da campione di Italia per andare sul mercato e prendere chi vuole.

La volontà del ragazzo? A lui piace la Spagna e l’Italia che credo possano farlo crescere per poi finire in Inghilterra. Lui e Lozano sono amici, gli avrà parlato benissimo del Napoli per cui sa perfettamente cosa può rappresentare Napoli per lui. Credo che entro 15 giorni si saprà il futuro perché il Feyenoord gioca la Champions e se Santi andrà via, dovranno trovare il sostituto.

Gimenez ha segnato anche alla Lazio quest’anno e infatti in Italia, la Lazio è stata la prima a mostrare interesse per il mio giocatore.

A Gimenez piace l’Atletico perché c’è Simeone, il Napoli per quello che rappresenta mentre non gli consiglio il Barcellona, credo possa perdersi in questo momento lì”.