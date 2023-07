Laudisa, giorn.: “Sarri ha indicato Zielinski, ma non è partita bene la trattativa”

Carlo Laudisa, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“I lavori per il dopo Kim credo siano abbastanza avviati anche perché l’addio era ormai noto da tempo vista la clausola. Il Napoli era preparato e credo che Garcia abbia il nome del sostituto e quindi tutti gli indizi portano ad una soluzione abbastanza rapida. Kim esce e libera un posto da extracomunitario e va detto che la caccia grossa riguarda anche Osimhen, ma al di là di questi calcoli, la parola fine su questa scelta ricade anche nella gestione di questo slot di extracomunitario. Non credo che Garcia si accontenterà dei difensori in rosa, magari arriverà un giovane, ma non credo all’ipotesi che non arrivi nessuno. Ostigard lo abbiamo visto poco, ma è un potenziale importante ed è giusto che Garcia lo veda, ma arriverà qualcuno. Male che vada sarà un giovane, ma io propendo per un giocatore che tenga alto il livello tecnico della difesa azzurra.

Zielinski e Lozano via? Sarri ha indicato Zielinski , ma non è partita bene la trattativa quindi vediamo perché non si hanno segnali di rinnovo e questo fa dedurre che entrambi partiranno. In chiave cessioni, attenzione anche a Gaetano che potrebbe andare all’Udinese e chissà, magari Samardžić che piaceva Napoli potrebbe anche arrivare.

Osimhen? Al momento all’orizzonte non si vedono altri acquirenti oltre al Psg che però sembra indirizzato verso Vlahovic. La possibilità che resti a Napoli cresce di giorno in giorno. Bisogna restare ad aspettare perché ci sono offerte possibili che però non sono state ancora prospettate, è ancora tutto molto precario”.