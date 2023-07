Gazzetta – Il Napoli pronto a blindare Kvara, il rinnovo è vicino

Ieri tra gli applausi e le ovazioni dei tifosi napoletani, tra gli altri, è arrivato a Dimaro anche Kvicha Kvaratskheli, il miglior giocatore della Serie A della scorsa stagione. Il Napoli è pronto a tenerselo stretto ancora per un bel pò, con rinnovo e adeguamento del contratto, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Intanto ieri applausi e abbraccio virtuale per tutti i calciatori, con un occhio particolare per Khvicha Kvaratskhelia. Anche lui attende novità sul proprio contratto. Del resto parliamo del miglior giocatore del campionato italiano, capace di andare in doppia doppia – per dirlo in termini del suo amato basket – di gol e di assist al suo debutto in Serie A. Un calciatore pagato poco più di 11 milioni di euro dal Napoli, commissioni comprese e che oggi ha una valutazione che sfiora i cento milioni. Davvero eccezionale la sua impennata di valore. Sul campo prima che sotto l’aspetto economico. Ora si lavora per blindare ulteriormente un contratto già lungo, ma il Napoli è pronto a rivedere le cifre per evitare che qualche big inglese riesca a far girare la testa al ragazzo, comunque convinto di restare. Non c’è fretta perché l’agente Mamuka Jugheli ha già posto le condizioni per una revisione dell’accordo siglato un anno fa. Alla fine di questo mercato il georgiano firmerà con il Napoli fino al 2028 (con opzione fino al 2029) e l’ingaggio lieviterà dagli attuali 1,2 milioni a 2,5 netti all’anno”.

Factory della Comunicazione

Fonte foto SSCN